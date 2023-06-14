Синоптик Точенова: ночные заморозки в столичном регионе не ожидаются

Заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, что заморозков в Московском регионе в ближайшее время не ожидается.

Московский регион находится под влиянием холодного антициклона, который принёс с собой «нетепличные» погодные условия в виде ночных заморозков с 10 по 12 июня. Но их больше не будет, констатировала синоптик.

«В Москве к концу недели температура ночью будет постепенно повышаться до +16…+18 °С, днём — до +25…+30 °С», — поделилась Точенова.

По её словам, холодные воздушные массы переместятся на Урал и в Восточную Сибирь.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с ФАН рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.