Синоптик Леус спрогнозировал летнюю жару в Москве на этой неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде, которая ожидается в Москве во второй половине недели.

В целом идёт тенденция на потепление, констатировал специалист.

По его словам, в среду в Москве ожидается около +25 °С, в четверг — +27 °С, в пятницу — +27…+29 °С.

«В конце этой рабочей недели также нас ждёт слегка повышенное атмосферное давление в первой половине недели, во второй половине недели показания барометров вернутся в норму, ну и такого сильного ветра уже не будет», — заключил Леус.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с ФАН рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.