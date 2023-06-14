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Синоптик Леус спрогнозировал летнюю жару в Москве на этой неделе

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде, которая ожидается в Москве во второй половине недели.
Синоптик Леус спрогнозировал летнюю жару в Москве на этой неделе
  • РИА Новости

В целом идёт тенденция на потепление, констатировал специалист.

По его словам, в среду в Москве ожидается около +25 °С, в четверг — +27 °С, в пятницу — +27…+29 °С.

«В конце этой рабочей недели также нас ждёт слегка повышенное атмосферное давление в первой половине недели, во второй половине недели показания барометров вернутся в норму, ну и такого сильного ветра уже не будет», — заключил Леус.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с ФАН рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.

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