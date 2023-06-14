Синоптик Леус спрогнозировал летнюю жару в Москве на этой неделе
- РИА Новости
В целом идёт тенденция на потепление, констатировал специалист.
По его словам, в среду в Москве ожидается около +25 °С, в четверг — +27 °С, в пятницу — +27…+29 °С.
«В конце этой рабочей недели также нас ждёт слегка повышенное атмосферное давление в первой половине недели, во второй половине недели показания барометров вернутся в норму, ну и такого сильного ветра уже не будет», — заключил Леус.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с ФАН рассказал об итогах международного форума «Экология», который завершился 6 июня в Москве.