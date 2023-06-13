Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности ввели в Кировской области до 19 июня

МЧС Кировской области объявило предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в регионе.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр Главного управления МЧС России по региону.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 14 по 19 июня местами по Кировской области сохранится чрезвычайная (пятый класс), местами высокая (четвёртый класс) пожарная опасность.

Между тем Обь-Иртышское УГМС предупредило о неблагоприятных метеоусловиях на территории Омска, где сразу после празднования Дня России 12 июня ввели режим «чёрного неба». Об этом информирует gorod55.ru.

По информации синоптиков, ночью в городе установилась безветренная погода, которая препятствует рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Ранее стало известно, что в Твери ожидается повышение температуры до +29 °C.