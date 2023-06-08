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В выходные в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске ожидается до +30 °С

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Руководитель сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин рассказал о погоде в городах России в выходные.
В выходные в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске ожидается до +30 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Donar / EyeEm

Об этом пишет Life.ru.

Отмечается, что самая тёплая погода в выходные ожидается в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске, где температура составит до +25…+30 °С.

«Суббота в Москве будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит +18 °С. В воскресенье, 11 июня, будет также облачно с прояснениями, но чуть прохладнее: температура воздуха достигнет +17 °С», — рассказал синоптик.

Наиболее прохладная погода в выходные ожидается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде, где температура составит +16...+19 °С.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС сообщило, что в Челябинской области ожидается похолодание после нескольких недель аномальной жары.

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