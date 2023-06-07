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Шесть зарубежных театров покажут свои спектакли в российских регионах в июне

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Шесть зарубежных театров отправятся на гастроли в Россию в июне.
Шесть зарубежных театров покажут свои спектакли в российских регионах в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Как сообщает «Интерфакс Туризм», спектакли в российских регионах представят театры из Абхазии, Армении, Казахстана, Южной Осетии, Узбекистана и Белоруссии.

Будут показаны постановки по пьесам А.Н. Островского в честь 200-летия писателя, а также другие произведения классической мировой литературы.

Гастроли планируются в таких городах, как Киров, Йошкар-Ола, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Саратов, Саранск, Ульяновск, Уфа, Оренбург, Казань и Чебоксары.

Ранее стало известно, что Всероссийский фестиваль «Детство» состоится 8—11 июня в Нижнем Новгороде.

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