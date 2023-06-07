Шесть зарубежных театров покажут свои спектакли в российских регионах в июне

Шесть зарубежных театров отправятся на гастроли в Россию в июне.

Как сообщает «Интерфакс Туризм», спектакли в российских регионах представят театры из Абхазии, Армении, Казахстана, Южной Осетии, Узбекистана и Белоруссии.

Будут показаны постановки по пьесам А.Н. Островского в честь 200-летия писателя, а также другие произведения классической мировой литературы.

Гастроли планируются в таких городах, как Киров, Йошкар-Ола, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Саратов, Саранск, Ульяновск, Уфа, Оренбург, Казань и Чебоксары.

Ранее стало известно, что Всероссийский фестиваль «Детство» состоится 8—11 июня в Нижнем Новгороде.