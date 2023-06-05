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Киномарафон по случаю Дня России пройдёт в столичном парке «Зарядье» в июне

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В столичном парке «Зарядье» состоится образовательный киномарафон «Они сражались за Родину», посвящённый Дню России.
Киномарафон по случаю Дня России пройдёт в столичном парке «Зарядье» в июне
  • РИА Новости

В рамках мероприятия продемонстрируют серию из восьми картин, ставших золотой классикой советского кинематографа, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Это работы режиссёров Сергея Эйзенштейна, Михаила Ромма, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко, Георгия и Сергея Васильевых, посвящённые знаменитым военачальникам прошлого.

Картины созданы в период с 1934 по 1953 год, они стали лидерами кинопроката своего времени: «Суворов», «Адмирал Нахимов», «Александр Невский», «Чапаев», «Адмирал Ушаков», «Котовский», «Александр Пархоменко» и «Щорс».

Мероприятия пройдут 12, 16, 17 и 18 июня в вечернее время.

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.

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