Исполнительный директор билетного оператора Полевская: трибьют-концерты в России были популярны всегда

Исполнительный директор билетного оператора «Kassir.ru — Москва» Оксана Полевская в беседе с НСН заявила, что трибьют-концерты в России были популярны всегда, однако сейчас «появились организаторы и коллективы, которые раньше в эту сторону не смотрели».

«В этом сегменте лидируют Depeche Mode, Metallica, Limp Bizkit, конечно, Queen, ABBA, Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. Это гарантированно стабильные продажи», — сказала она.

По её словам, наряду с этим стало популярным исполнение музыки из фильмов.

Также Полевская заявила, что билеты на трибьют-концерты всегда есть в продаже.

«Сложилась тенденция покупать билеты «ближе к делу». Ситуации, когда не найти билет, — это больше какие-то театральные постановки», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на концерты музыкальных групп-трибьютов, творчество которых посвящено одному исполнителю или коллективу.