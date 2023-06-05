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Подведены итоги Первого российского форума дизайна и моды

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В рамках Radio Monte Carlo Golf Cup подведены итоги Первого российского форума дизайна и моды, прошедшего весной 2023 года.
Подведены итоги Первого российского форума дизайна и моды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Индустрия дизайна в России сформирована, и тема Первого форума дизайна и моды будет продолжена на ПМЭФ, там появится площадка Russian Design Space, пройдут показы российских дизайнеров, в том числе с участием кибермоделей», — заявила руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

Со своей стороны, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий отметил, что на ПМЭФ-2023 также обсудят единую государственную дизайн-политику.

В качестве примера площадки для интеграции брендов была приведена Русская музыкальная премия телеканала RU.TV, прошедшая 23 мая.

«Успех определяется не технологией. Станции «Русской Медиагруппы» — одни из наиболее динамично развивающихся. Это более 35 млн слушателей ежемесячно», — отметил, в свою очередь, управляющий директор «Русской Медиагруппы», модератор сессии Дмитрий Медников.

Он добавил, что рост обеспечивает ориентированность на то, чтобы качество жизни слушателей повышалось.

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