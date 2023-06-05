Синоптик Цыганков прогнозирует потепление в Москве до +25 °C
- РИА Новости
Об этом пишет «Москва 24».
В ночь на вторник столбики термометров покажут +5...+7 °С. Днём прогнозируется +19…+21 °С, без осадков.
«В ночь на среду будет +8…+10 °С, днём — облачно с прояснениями, +21...+23 °С. В ночь на четверг ожидается +9…+11 °С. В дневные часы будет +21…+23 °С, преимущественно без осадков», — сказал синоптик.
При этом в ночь на пятницу будет +7…+12 °С, а днём прогнозируется +20...+25 °С, местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Ранее столичное отделение МЧС опубликовало штормовое предупреждение о ночных заморозках в Москве 4 и 5 июня.