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Во Владивостоке пройдут конкурсы и концерты в честь Дня защиты детей

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Во Владивостоке запланирована праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Мероприятия пройдут на набережной Спортивной гавани, острове Русский и набережной в районе улицы Татарской.

В День защиты детей в городе запланированы мастер-классы, конкурсы, концерты, игры. В частности, в гала-концерте «Надежда. Вдохновение. Талант» примут участие музыкальный театр «Овация», детские творческие коллективы Приморья, а также победители краевого конкурса среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.

Тематические мероприятия организуют и в Ульяновске. Так, в сквере имени Карамзина состоится квест «Как я проведу лето!», передаёт mosaica.ru. Участникам предстоит пройти восемь станций, чтобы разгадать зашифрованную пословицу.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о программе празднования Дня защиты детей.

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