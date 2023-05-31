Синоптик Шувалов спрогнозировал прохладное начало лета в Петербурге
«Это будет самое холодное время. Период не доставит большого удовольствия петербуржцам, потому что температура будет где-то +12...+14 °С, и это максимум, который будет в городе», — заявил Шувалов в беседе с Inforeactor.
По его словам, в отдельные дни температура воздуха может повыситься до +15 °С.
Вместе с тем, отметил синоптик, дождей будет мало.
«Продолжается тенденция, которая уже образовалась в мае», — пояснил он.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столичном регионе в начале лета.