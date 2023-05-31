Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Синоптик Шувалов спрогнозировал прохладное начало лета в Петербурге

Короткая ссылка
Синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в начале лета. По его словам, в это время в городе будет прохладно.

«Это будет самое холодное время. Период не доставит большого удовольствия петербуржцам, потому что температура будет где-то +12...+14 °С, и это максимум, который будет в городе», — заявил Шувалов в беседе с Inforeactor.

По его словам, в отдельные дни температура воздуха может повыситься до +15 °С.

Вместе с тем, отметил синоптик, дождей будет мало.

«Продолжается тенденция, которая уже образовалась в мае», — пояснил он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столичном регионе в начале лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить