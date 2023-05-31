Синоптик Шувалов спрогнозировал прохладное начало лета в Петербурге

Синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в начале лета. По его словам, в это время в городе будет прохладно.

«Это будет самое холодное время. Период не доставит большого удовольствия петербуржцам, потому что температура будет где-то +12...+14 °С, и это максимум, который будет в городе», — заявил Шувалов в беседе с Inforeactor.

По его словам, в отдельные дни температура воздуха может повыситься до +15 °С.

Вместе с тем, отметил синоптик, дождей будет мало.

«Продолжается тенденция, которая уже образовалась в мае», — пояснил он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала о погоде в столичном регионе в начале лета.