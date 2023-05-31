В Челябинской области ликвидировали пять лесных пожаров за сутки

В Челябинской области потушили пять лесных пожаров за последние сутки. Речь среди прочего идёт о ликвидации пожаров на территориях Каштакского бора и Кыштымского лесничества.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Главное управление лесами правительства региона.

«Возгорания произошли на территории Каштакского бора (0,3 га), а также Кунашакского (24 га), Кыштымского (0,06 га), Чебаркульского (0,02 га), Миасского (3 га) лесничеств», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ещё один лесной пожар, который начался 28 мая, ликвидировали в Калтасинском районе Башкирии, передаёт mkset.ru со ссылкой на ЦУР.

В работе по тушению принимал участие вертолёт Ка-32. Пожарным помогали местные жители, добровольные пожарные дружины, волонтёры и предприниматели.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.