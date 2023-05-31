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В Тюменской области ликвидировали 14 природных пожаров за сутки

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В Тюменской области ликвидировали 14 природных пожаров за последние сутки. По данным на утро среды, 31 мая, возгорания продолжают действовать в пяти районах.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

К работе по тушению огня привлечён 141 человек, а также 55 единиц техники и два вертолёта. Авиационное патрулирование лесов продолжается.

В тюменской авиазоне установлен пятый класс пожароопасности, в ишимской и тобольской — четвёртый, передаёт megatyumen.ru.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных волнах тепла, которые ожидаются с 31 мая в том числе в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

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