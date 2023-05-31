Синоптик Паршина: лето в Москве не начнётся с жаркой погоды
«Лето явно стартует не с жаркой погоды. Первого июня в московском регионе ночная температура в первую летнюю ночь составит +5...+7 °С, по области до +3 °С», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».
По её словам, впоследствии дневные температуры также будут снижаться.
«Третьего июня ждём понижения дневной температуры до 11—16 градусов с кратковременным дождём», — добавила Паршина.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области аномальная жара +36 °С продержится до 2 июня.