Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Синоптик Паршина: лето в Москве не начнётся с жаркой погоды

Короткая ссылка
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о погоде в столичном регионе в начале лета.

«Лето явно стартует не с жаркой погоды. Первого июня в московском регионе ночная температура в первую летнюю ночь составит +5...+7 °С, по области до +3 °С», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, впоследствии дневные температуры также будут снижаться. 

«Третьего июня ждём понижения дневной температуры до 11—16 градусов с кратковременным дождём», — добавила Паршина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области аномальная жара +36 °С продержится до 2 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить