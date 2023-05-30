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Тюменский драмтеатр приехал в Сургут в рамках проекта «Культурное сотрудничество»

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Тюменский драматический театр открыл гастроли в Сургуте. Артисты приехали в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество».
Тюменский драмтеатр приехал в Сургут в рамках проекта «Культурное сотрудничество»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

«Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором мы открываем новый общественный проект «Культурное сотрудничество». Рады видеть вас в этом зале. Ваше участие подтверждает, что организаторы выбрали интересную программу», — заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова.

Со своей стороны, Моор отметил, что регионы объединяет общая история и судьбы людей.

«Сегодня наше партнёрство расширяется — мы запускаем новый проект «Культурное сотрудничество». Этим летом творческие коллективы Тюменской области представят жителям Югры свои лучшие театральные, музыкальные и танцевальные постановки», — сказал он.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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