Шарохинский фестиваль пройдёт 24 июня в Тюменской области

Шарохинский фестиваль состоится 24 июня в Голышманово Тюменской области. Он будет посвящён 100-летию муниципального образования.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

В числе участников — творческие коллективы из Москвы, Перми, Екатеринбурга и Омска.

Программа включает конкурсы вокалистов, танцоров и гармонистов. Также будет представлено шоу «Русская сила».

«Перед гостями выступят художественные коллективы Голышмановского городского округа и артисты из других городов. Приглашаем всех жителей Тюменской области на наш фестиваль», — заявил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.