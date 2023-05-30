Оренбургский музей попал в рейтинг «Школьных музеев Победы»
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Критерием для отбора самых активных музеев стала организация культурно-выставочных проектов на площадке Музея Победы.
Специалисты также оценивали участие активистов и руководителей музеев в проектах программы.
Ранее сообщалось, что на Мамаевом кургане в Волгограде прошла церемония открытия памятного знака ленинградцам. Он воплощает образ Матери-Родины с Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.