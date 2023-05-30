Оренбургский музей попал в рейтинг «Школьных музеев Победы»

Определены 100 лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы» по итогам учебного года. В список попала Бузулукская школа №3 имени Героя Советского Союза Алексея Чурилина (Оренбургская область).

Об этом сообщает RIA56.

Критерием для отбора самых активных музеев стала организация культурно-выставочных проектов на площадке Музея Победы.

Специалисты также оценивали участие активистов и руководителей музеев в проектах программы.

Ранее сообщалось, что на Мамаевом кургане в Волгограде прошла церемония открытия памятного знака ленинградцам. Он воплощает образ Матери-Родины с Пискарёвского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге.