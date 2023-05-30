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Биолог Воробьёв посоветовал замачивать и промывать фрукты перед употреблением

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Биолог и агроном Михаил Воробьёв заявил, что перед употреблением фрукты и овощи лучше всего замачивать на 10—15 минут, после чего промывать их под проточной водой.
Биолог Воробьёв посоветовал замачивать и промывать фрукты перед употреблением
  • Gettyimages.ru

«Сегодняшние фрукты и овощи в принципе навредить не могут. Единственное — их могут хранить в инертной среде, с инертным или углекислым газом, что замедляет все процессы метаболизма, жизнедеятельности, и это позволяет им как можно дольше оставаться более свежими», — сказал эксперт в беседе с Inforeactor.

По его словам, если съесть немытое яблоко один раз, то ничего не случится, но постепенно вещества, находящиеся на поверхности, будут накапливаться.

Если овощи и фрукты предназначены для детей, то можно добавить в воду активное вещество, например соду, добавил Воробьёв.

Ранее диетолог Наталья Нефёдова в разговоре с Nation News предупредила, что некоторые производители добавляют в ягоды и фрукты антибиотики, чтобы продукты дольше оставались свежими. По её словам, такие товары могут нанести вред здоровью.

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