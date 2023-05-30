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Подведены итоги проекта «Большую музыку — в малые города»

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Организаторы проекта «Большую музыку — в малые города», реализованного при поддержке «Русской Медиагруппы», рассказали о первых итогах. Пресс-конференция прошла в ТАСС.
Подведены итоги проекта «Большую музыку — в малые города»
  • Gettyimages.ru

Проект был представлен осенью 2022 года. Его цель — дать возможность жителям малых городов слушать живую классическую музыку.

Студенты консерваторий дают концерты, мастер-классы, проводят семинары.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил жизнеспособность проекта.

«Создателям проекта удалось сформировать команду и создать логику организации, которая позволит в перспективе запускать подобные проекты, разных направленностей, возможно, даже за границей», — сказал, со своей стороны, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

По его словам, в настоящее время обсуждаются пути повышения инклюзивности и варианты реабилитации через классическую музыку детей с проблемами по слуху.

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