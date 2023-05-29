Синоптик Шувалов пообещал петербуржцам погоду как в начале мая

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшую неделю.

В беседе с «МК в Питере» он заявил, что ожидается «возвращение» к началу мая — максимальная температура воздуха составит +15 °С, а во второй половине недели может опуститься до +4 °С.

Как отметил Шувалов, фронтальные разделы будут чередоваться с промежуточными гребнями высокого давления, и не исключено, что в четверг и воскресенье в город вернутся осадки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.