В Башкирии началась профилактическая операция «Лес»

Оперативно-профилактическая операция «Лес» пройдёт в Башкирии с 29 мая до 11 июня в рамках нацпроекта «Экология».

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное Министерство лесного хозяйства.

Цель мероприятия заключается в пресечении и предотвращении незаконной рубки леса и добычи распространённых полезных ископаемых.

Среди участников операции: специалисты территориальных подразделений Министерства внутренних дел, управления ГИБДД, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Министерства экологии и природопользования, а также общественные лесные инспектора, казачьи общества и другие общественные организации.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в 11-й раз состоялась эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Участники высадили более 160 тыс. деревьев и кустарников.