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Коммунальный флот очистил водную акваторию Москвы от 150 тонн мусора

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Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что коммунальный флот очистил акваторию столицы от 150 т мусора с начала сезона.
Коммунальный флот очистил водную акваторию Москвы от 150 тонн мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

За чистоту Москвы-реки и судоходной части Яузы отвечают теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда.

«На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами», — сказал Бирюков.

Как отметил заммэра, во время паводка дежурство большинства судов проходило в верховьях Москвы-реки у шлюзов. Флот не прекращает работу в течение всего года.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.

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