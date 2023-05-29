Коммунальный флот очистил водную акваторию Москвы от 150 тонн мусора
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
За чистоту Москвы-реки и судоходной части Яузы отвечают теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда.
«На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами», — сказал Бирюков.
Как отметил заммэра, во время паводка дежурство большинства судов проходило в верховьях Москвы-реки у шлюзов. Флот не прекращает работу в течение всего года.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области начались работы по борьбе с борщевиком.