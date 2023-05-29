Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юрист Воробьёв напомнил о штрафах за порчу зелёных насаждений в Москве

Короткая ссылка
Юрист по гражданским и административным делам Алексей Воробьёв рассказал, что грозит горожанам за порчу зелёных насаждений в Москве.
Юрист Воробьёв напомнил о штрафах за порчу зелёных насаждений в Москве
  • РИА Новости

«Для хулиганства нужно, чтобы было оскорбительное поведение для окружающих. В каждом регионе это регулируют свои законы. В Москве есть статья «Повреждение зелёных насаждений», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, согласно статье, гражданским лицам грозит штраф до 4000 рублей, для должностных — до 5000 рублей, для юридических — до 300 тыс.

«Кроме того, есть статья «Незаконное уничтожение зелёных насаждений». По ней штраф для граждан — до 4500 рублей», — добавил юрист.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить