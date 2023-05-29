Юрист Воробьёв напомнил о штрафах за порчу зелёных насаждений в Москве

Юрист по гражданским и административным делам Алексей Воробьёв рассказал, что грозит горожанам за порчу зелёных насаждений в Москве.

«Для хулиганства нужно, чтобы было оскорбительное поведение для окружающих. В каждом регионе это регулируют свои законы. В Москве есть статья «Повреждение зелёных насаждений», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, согласно статье, гражданским лицам грозит штраф до 4000 рублей, для должностных — до 5000 рублей, для юридических — до 300 тыс.

«Кроме того, есть статья «Незаконное уничтожение зелёных насаждений». По ней штраф для граждан — до 4500 рублей», — добавил юрист.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.