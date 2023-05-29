В ХМАО прогнозируют жару до +32 °С и дожди с грозами 1 июня

В Гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа в конце мая — начале июня установится жаркая погода с дождями и грозами, местами температура превысит +30 °С.

Об этом пишет URA.RU.

В среду, 31 мая, ожидается +21…+26 °С, местами +13…+18 °С, дождь, гроза. 1 июня облачно, местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +14…+19 °С, днём +27…+32 °С, местами +19…+24 °С, говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение в понедельник, 29 мая, в связи сильными ливнями в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с. Об этом информирует rostovgazeta.ru.

Режим повышенной готовности из-за непогоды продлили в регионе до 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Кургане ожидается аномальное повышение температуры до +37 °C в четверг, 1 июня.