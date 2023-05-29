Врач Иванов рассказал об особенностях выращиваемых на даче пряностей

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал об особенностях пряностей, которые можно вырастить на дачном участке. В частности, он назвал ревень «кладезем» витамина К, А и С, калия, фолиевой кислоты.

В беседе с «Вестями Подмосковья» Иванов отметил и полезные свойства базилика.

«Зелёный отличается более тонким запахом и вкусом, а фиолетовый содержит много эфирных масел, его аромат гораздо более резкий и выраженный», — уточнил эксперт.

Он добавил, что в базилике есть витамины B2, A, C, PP.

В свою очередь, кинза, сказал Иванов, содержит витамины A, C, E, K, PP, витамины группы B и эфирные масла, а черемша — аскорбиновую кислоту, бета-каротин и полиненасыщенные жирные кислоты.

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