Синоптик Позднякова допустила потепление до +30 °С в Москве в июне
«Расчёты показывают, что первые десять дней июня не порадуют москвичей такой высокой температурой (выше +25 °С. — RT)», — сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, с 1 по 10 июня в столице ожидается температура +20…+22 °С днём и +10…+12 °С ночью. Это соответствует климатической норме.
Тем не менее, по словам специалиста, в июне не исключено повышение температуры до +30 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в понедельник, 29 мая, температура воздуха достигнет +33 °C.