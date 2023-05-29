Синоптик Позднякова допустила потепление до +30 °С в Москве в июне

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в июне есть вероятность наступления в столице жаркой погоды, однако вряд ли это случится в первой декаде месяца.

«Расчёты показывают, что первые десять дней июня не порадуют москвичей такой высокой температурой (выше +25 °С. — RT)», — сообщила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, с 1 по 10 июня в столице ожидается температура +20…+22 °С днём и +10…+12 °С ночью. Это соответствует климатической норме.

Тем не менее, по словам специалиста, в июне не исключено повышение температуры до +30 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в понедельник, 29 мая, температура воздуха достигнет +33 °C.