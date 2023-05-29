В Тверской области продлён «оранжевый» уровень погодной опасности
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.
Период предупреждения продлён до 05:00 вторника, 30 мая.
Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность в отдельных районах Тверской области сохраняется.
Также сайт «Крым 24» сообщает, что днём 29 мая на территории Крыма прогнозируются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 15—20 м/c.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.