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В Тверской области продлён «оранжевый» уровень погодной опасности

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На территории Тверской области вновь продлён «оранжевый» уровень погодной опасности, который был объявлен 23 мая.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Период предупреждения продлён до 05:00 вторника, 30 мая.

Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность в отдельных районах Тверской области сохраняется.

Также сайт «Крым 24» сообщает, что днём 29 мая на территории Крыма прогнозируются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 15—20 м/c.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

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