В Тверской области продлён «оранжевый» уровень погодной опасности

На территории Тверской области вновь продлён «оранжевый» уровень погодной опасности, который был объявлен 23 мая.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Период предупреждения продлён до 05:00 вторника, 30 мая.

Отмечается, что чрезвычайная пожарная опасность в отдельных районах Тверской области сохраняется.

Также сайт «Крым 24» сообщает, что днём 29 мая на территории Крыма прогнозируются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер 15—20 м/c.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.