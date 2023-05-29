В некоторых районах Приморья предупредили о IV классе пожарной опасности

В некоторых районах Приморского края жителей предупредили о высокой пожарной опасности в лесах до конца мая.

Так, в Пограничном, Кавалеровском, Лазовском, Анучинском, Яковлевском и местами Красноармейском районах ожидается IV класс пожарной опасности, информирует vostokmedia.com.

Жителям не рекомендуется посещать леса до конца мая.

В свою очередь, глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что в первой декаде июня во Владивостоке установится сухая, малооблачная и жаркая погода, дождей не ожидается. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее метеоролог, главный специалист Гидрометцентра Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала, что 1 июня может стать самым жарким днём за первую неделю лета в столице.