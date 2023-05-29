Пару леопардов из приморского нацпарка выпустили на волю в Уссурийском заповеднике

В Приморском крае впервые реализуют проект релокации дальневосточных леопардов. Самку и самца впервые за 50 лет переселили из национального парка в Уссурийский заповедник.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Уточняется, что леопардов вернули в природу в рамках масштабного проекта реинтродукции краснокнижного хищника.

Проект курирует Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН совместно со специалистами ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».

В нацпарке «Земля леопарда» отметили, что численность этих животных здесь выросла до 125, за счёт чего перемещение леопардов и стало возможным.

Ранее ФАН сообщало, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке численность лисиц увеличилась в три раза за год и превысила 2300 особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.