Пару леопардов из приморского нацпарка выпустили на волю в Уссурийском заповеднике
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Уточняется, что леопардов вернули в природу в рамках масштабного проекта реинтродукции краснокнижного хищника.
Проект курирует Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН совместно со специалистами ФГБУ «Земля леопарда» при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды».
В нацпарке «Земля леопарда» отметили, что численность этих животных здесь выросла до 125, за счёт чего перемещение леопардов и стало возможным.
Ранее ФАН сообщало, что в Кроноцком заповеднике на Камчатке численность лисиц увеличилась в три раза за год и превысила 2300 особей, а количество зайцев, напротив, сократилось.