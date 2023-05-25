В список объектов культурного наследия Оренбурга добавят Беловскую тюрьму
Об этом сообщает RIA56.
«У нас подготовлено 128 приказов на выявленные объекты города Оренбурга. Некоторые из них на днях уже попали в реестр», — рассказала Летяго.
В частности, памятником признана Беловская тюрьма (здание передано театру музыкальной комедии). Также в числе объектов — здание Оренбургской еврейской общины и храм Божьей Матери Лоретанской Римской католической церкви.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.