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В список объектов культурного наследия Оренбурга добавят Беловскую тюрьму

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В ближайшее время в реестр объектов культурного наследия Оренбурга добавят новые памятники, заявила руководитель инспекции государственной охраны объектов культурного наследия области Кристина Летяго.

Об этом сообщает RIA56.

«У нас подготовлено 128 приказов на выявленные объекты города Оренбурга. Некоторые из них на днях уже попали в реестр», — рассказала Летяго.

В частности, памятником признана Беловская тюрьма (здание передано театру музыкальной комедии). Также в числе объектов — здание Оренбургской еврейской общины и храм Божьей Матери Лоретанской Римской католической церкви.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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