Нутрициолог Климова посоветовала съедать не больше одного банана в день

Нутрициолог Полина Климова заявила, что в бананах содержатся полезные вещества, но перебарщивать с ними не стоит.

«Дело в том, что в бананах содержится много фруктозы. И хотя долго считалось, что фруктоза лучше, чем сахар, на самом деле она оказывает нагрузку на печень», — сказала эксперт в беседе с rostovgazeta.ru.

Как считает Климова, бананы лучше есть не в качестве десерта и не на голодный желудок, а после еды.

«В идеале ежедневно можно съедать один банан и один любой фрукт», — добавила она.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.