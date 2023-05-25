Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нутрициолог Климова посоветовала съедать не больше одного банана в день

Короткая ссылка
Нутрициолог Полина Климова заявила, что в бананах содержатся полезные вещества, но перебарщивать с ними не стоит.

«Дело в том, что в бананах содержится много фруктозы. И хотя долго считалось, что фруктоза лучше, чем сахар, на самом деле она оказывает нагрузку на печень», — сказала эксперт в беседе с rostovgazeta.ru.

Как считает Климова, бананы лучше есть не в качестве десерта и не на голодный желудок, а после еды.

«В идеале ежедневно можно съедать один банан и один любой фрукт», — добавила она.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить