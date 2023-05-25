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Продюсер Соловьёва рассказала, как помогла Трампу попасть на концерт Тины Тёрнер в Москве

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Продюсер Надежда Соловьёва, принимавшая участие в организации турне Тины Тёрнер по России в 1996 году, поделилась воспоминаниями о певице, а также о том, как помогла Дональду Трампу попасть на один из концертов.

«Мне позвонил Зураб Церетели и сказал, что в городе находится известный американец Дональд Трамп и он хочет пойти на концерт Тины Тёрнер. Прекрасно, говорю, но у меня уже нет ни одного билета. Он спрашивает: «Можно я дам ему твой телефон?» Звонит мне Трамп и говорит, что он такой большой поклонник, что очень хочет на концерт Тёрнер. Я говорю, что билетов нет», — заявила Соловьёва в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, Трамп спросил, где во время выступления будет сидеть сама Соловьёва. Та ответила, что на ступенях у сцены.

«Он говорит: «Можно я с вами на ступеньках посижу?» Я взяла его с собой. И он действительно просидел со мной весь концерт на ступеньках», — добавила продюсер.

Тина Тёрнер скончалась в среду, 24 мая. Певице было 83 года.

Джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари заявила, что кончина легендарной певицы Тины Тёрнер стала большой утратой для всего мира.

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