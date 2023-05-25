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Ольга Кормухина заявила, что равных Тине Тёрнер нет и не будет

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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина прокомментировала сообщение о смерти певицы Тины Тёрнер.

«Тина — это явление в мировой культуре, она сумела пройти между Сциллой и Харибдой. Она сумела стать популярной и для любителей рока, и для любителей попа и не скатилась при этом в пошлость», — заявила Кормухина в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, судьба Тёрнер была непростой, но певица знала себе цену и цену исполняемой ею музыки.

«Равной ей не было, нет и не будет», — добавила Кормухина.

Тина Тёрнер скончалась в среду, 24 мая. Певице было 83 года.

Джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари заявила, что кончина легендарной певицы Тины Тёрнер стала большой утратой для всего мира.

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