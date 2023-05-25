В парке «Ходынское поле» проведут вечера наблюдения за Венерой и Марсом

В столичном парке «Ходынское поле» пройдут вечера наблюдения за космическими телами. Проект организован совместно с Центральным домом авиации и космонавтики ДОСААФ.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первый вечер запланирован на 26 мая. Организаторы разместят три телескопа, с помощью которых можно будет рассмотреть Венеру, Луну и Марс.

Также состоятся лекции о законах движения космических тел, инструментах наблюдения за ними и о многом другом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России после сильной магнитной бури в апреле этого года.