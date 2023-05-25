В парке «Ходынское поле» проведут вечера наблюдения за Венерой и Марсом
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Первый вечер запланирован на 26 мая. Организаторы разместят три телескопа, с помощью которых можно будет рассмотреть Венеру, Луну и Марс.
Также состоятся лекции о законах движения космических тел, инструментах наблюдения за ними и о многом другом.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал возникновение северного сияния в ряде регионов России после сильной магнитной бури в апреле этого года.