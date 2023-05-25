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Артист Борис Галкин рассказал, как менялось отношение к русским на Украине

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Заслуженный артист России Борис Галкин поделился своим мнением о том, как менялось отношение украинцев к русским.

Об этом Галкин рассказал изданию «Аргументы и Факты».

По его словам, во времена СССР украинский народ был добр к русским.

«Когда союз рухнул и Украина обрела, скажем так, независимость, ситуация начала постепенно, но неукротимо меняться, — сказал Галкин. — После моей поездки в 2013 году я на Украину больше не ездил. Я уже всё понимал, что там происходит».

Артист отметил, что многое поменялось, Украина заразилась «бациллой ненависти к России». Он чувствовал враждебность со стороны украинцев, многие его знакомые-офицеры испытывали то же самое.

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