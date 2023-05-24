Телебашню Ростова-на-Дону подсветят в честь фестиваля «Молодые таланты Отечества»

Телебашню Ростова-на-Дону подсветят в четверг, 25 мая, в честь фестиваля «Молодые таланты Отечества».

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

Фестиваль посвящён 80-летию Победы в Сталинградской битве, а также 1035-летию крещения Руси.

Иллюминацию в поддержку мероприятия включат и в Оренбурге, передаёт RIA56 со ссылкой на городскую администрацию. Логотип фестиваля можно будет увидеть с 21:30 до 23:00.

Ранее сообщалось, что Казанскую телебашню подсветят в день открытия фестиваля «Молодые таланты Отечества».