Телебашню Ростова-на-Дону подсветят в честь фестиваля «Молодые таланты Отечества»
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.
Фестиваль посвящён 80-летию Победы в Сталинградской битве, а также 1035-летию крещения Руси.
Иллюминацию в поддержку мероприятия включат и в Оренбурге, передаёт RIA56 со ссылкой на городскую администрацию. Логотип фестиваля можно будет увидеть с 21:30 до 23:00.
Ранее сообщалось, что Казанскую телебашню подсветят в день открытия фестиваля «Молодые таланты Отечества».