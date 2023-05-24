Эколог Пинаев высказался о вероятности подтопления Нью-Йорка

Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев заявил, что вероятность подтопления Нью-Йорка или его частей существует, но говорить о катастрофическом сценарии преждевременно.

«Небоскрёбы в Нью-Йорке действительно тяжёлые, а основание, на котором стоит город, не однородно — есть как более мягкие породы (песок, глина), так и более жёсткие (галечник и другие), а также техногенные грунты», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Пинаев, с такими же проблемами сталкиваются и другие города, расположенные на берегу рек и озёр.

По словам эколога, подтоплению Нью-Йорка способствует постепенный подъём уровня мирового океана и участившиеся тропические циклоны.

Ранее кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о составлении прогнозов землетрясений.