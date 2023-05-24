В Свердловской области предупредили об аномальной жаре до +35 °С
Об этом сообщает tagilcity.ru.
В региональном ГУ МЧС России посоветовали соблюдать правила поведения в условиях аномальной жары. Например, специалисты напомнили, что детей и животных нельзя оставлять в транспорте даже на короткое время.
Тем временем в Новосибирской области прогнозируются ночные заморозки на почве до -3 °С, передаёт «Сиб.фм» со ссылкой на синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра.
В среднем ночные температуры составят +4...+6 °С, днём +17...+20 °С.
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в центральных регионах во второй половине недели.