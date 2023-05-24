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В Подмосковье высадили более 160 тысяч деревьев в ходе акции «Лес Победы»

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В Московской области в 11-й раз состоялась эколого-патриотическая акция «Лес Победы». Участники высадили более 160 тыс. деревьев и кустарников.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Посадить дерево в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны, пришли более 53 тыс. человек», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Центральной площадкой акции был участок в районе села Ельдигино в Пушкинском городском округе, где высадили 26,4 тыс. сеянцев сосны.

В Балашихе в рамках акции создан яблоневый сад и «Аллея Памяти», передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что начало летнего пика пожароопасного сезона в России ожидается в период с середины июля до середины августа.

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