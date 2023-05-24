Фитнес-тренер Дрокин посоветовал носить одежду из дышащих тканей во время тренировок в жару

Тренер фитнес-клуба «Ohana Бутово» Алексей Дрокин дал рекомендации по тренировкам в жаркую погоду. В частности, он рекомендовал носить одежду светлых оттенков и из дышащих материалов.

«Эта рекомендация убережёт вас от плохого самочувствия, ведь правильно одевшись, вам не станет жарко в и без того горячее время года», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, желательно тренироваться рано утром или после 18:00. Во время самих занятий Дрокин советует пить больше воды.

Кроме того, специалист выразил мнение, что в жару стоит отказаться от высокоинтенсивных тренировок.

«Лучше выбирать велосипед и ролики, если вы решили заняться кардиотренировками на улице, а не в спортзале, поскольку встречный ветер будет вас обдувать, и нагрузка будет легче переноситься. И здесь также не забудьте про хороший запас воды на всё время поездки», — добавил он.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.