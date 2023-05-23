Участниками «Ночи музеев» в Оренбургской области стали 14 тысяч человек

В Оренбургской области подвели итоги акции «Ночь музеев». Участниками мероприятий стали более 14 тыс. человек.

Об этом сообщает RIA56.

Одной из главных площадок был Музей изобразительных искусств. Его программа включала мастер-классы и экскурсии.

В Доме-музее семьи Ростроповичей прошёл концерт классической музыки.

Новую экспозицию представили в Галерее искусств «На Пушкинской».

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.