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Фестиваль «Брусничный джем» состоится 24 мая в Нижнем Новгороде

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Молодёжный фестиваль русской культуры «Брусничный джем» состоится 24 мая в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов — Университет Лобачевского, Профсоюзную организацию студентов ННГУ и Общественную палату региона.

Программа включает лекции «Мода от народа: традиции и новый русский дизайн», «Что в имени тебе моём?», «В поиске предков, или Как найти прапрапрапрапрабабушку».

Также состоятся выступления фольклорных коллективов, выставка народных промыслов, спортивные и творческие мастер-классы.

Ранее ФАН сообщало, что участниками Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 259 издательств из разных регионов России. Свою продукцию они разместили в четырёх павильонах.

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