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Диетолог Дюваль посоветовала выпивать не больше трёх чашек зелёного чая в день

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль заявила, что зелёный чай полезен для здоровья, но прежде всего нужно обращать внимание на качество товара.

В беседе с Nation News эксперт также отметила, что зелёный чай обладает тонизирующим эффектом.

«Средняя рекомендация — это примерно две-три чашки в день, и лучше в первой половине дня. Во второй половине дня (например, после шести вечера) лучше не пить чайных напитков, потому что в чае содержатся тонизирующие компоненты, которые будут нарушать режим сна», — пояснила Дюваль.

По её словам, зелёный чай хорошо утоляет жажду, поэтому его можно пить в жару.

«Этот напиток можно охлаждать, добавлять ягоды и сделать из этого прохладительные напитки», — добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с Общественной службой новостей заявила, что такие ягоды, как брусника, черника или малина, значительно более полезны, чем бананы.

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