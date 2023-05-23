День леопарда во Владивостоке отметят забегом и модным дефиле
Об этом сообщает vostokmedia.com.
В этот день состоится «Леопардовый забег». Также пройдёт флешмоб, призванный обратить внимание на проблему сохранения дикого леопарда: люди выстроятся в форме лапы хищника.
Также пройдёт концерт и конкурс-дефиле, где представят костюмы, на создание которых авторов вдохновил дальневосточный леопард. Кроме того, гостей ждут викторины, лекции и мастер-классы.
Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл в Санкт-Петербурге в марте.