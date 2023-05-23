День леопарда во Владивостоке отметят забегом и модным дефиле

Во Владивостоке в субботу, 27 мая, отметят День леопарда. Фестиваль организует нацпарк «Земля леопарда» при содействии ТИЦ Приморского края, администрации Владивостока и продюсерского центра «Живи ярче».

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В этот день состоится «Леопардовый забег». Также пройдёт флешмоб, призванный обратить внимание на проблему сохранения дикого леопарда: люди выстроятся в форме лапы хищника.

Также пройдёт концерт и конкурс-дефиле, где представят костюмы, на создание которых авторов вдохновил дальневосточный леопард. Кроме того, гостей ждут викторины, лекции и мастер-классы.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» прошёл в Санкт-Петербурге в марте.