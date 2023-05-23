Юрист Габович напомнил об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов

Юрист Антон Габович рассказал, что, согласно закону, подписанному президентом Путиным в апреле, предусмотрена уголовная ответственность за сбор грибов и растений из Красной книги.

«К уголовной ответственности будут привлекать за совершение преступления с прямым умыслом. Если действия не будут содержать уголовного состава преступления, то возможна административная ответственность», — уточнил эксперт в беседе с rostovgazeta.ru.

По его словам, максимальный срок — девять лет со штрафом до 3 млн рублей, такое наказание грозит за сбор, незаконное приобретение и продажу краснокнижных грибов.

Штраф для физических лиц — 2,5—5 тыс. рублей.

Ранее Nation News сообщало, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.