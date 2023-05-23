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Экологист Чайка посоветовала отказаться от частого использования пластиковой упаковки

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Экологист, собственник компании «Термопласт-С» Татьяна Чайка посоветовала отказаться от использования пластиковых пакетов и одноразовой посуды в целях снижения уровня загрязнения окружающей среды.

«Одноразовость товаров и упаковки — это то, на что нам нужно обратить внимание в первую очередь. Потребителям и производителям пора сделать выбор в пользу многоразовой оборотной упаковки, либо полностью отказаться от неё», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Она выразила мнение, что каждый человек может усвоить принципы осознанного потребления, отказаться от пластиковых пакетов и одноразовой тары, перейти на раздельный сбор мусора, выключать воду во время чистки зубов, тем самым сохраняя водные ресурсы.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.

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