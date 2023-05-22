Директора музея «35-я береговая батарея» наградили знаком «За заслуги перед Севастополем»
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.
Награда присуждена за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, вклад в сохранение культурного и исторического наследия города.
«Валерий Иванович — уникальный человек, с острым умом и тонким чувством юмора, с ним можно часами беседовать об исторических событиях и вновь и вновь узнавать какие-то новые поразительные факты», — заявил Развожаев.
Ранее сообщалось, что троих жителей Ижевска удостоят звания почётного гражданина города.