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Директора музея «35-я береговая батарея» наградили знаком «За заслуги перед Севастополем»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил знак отличия «За заслуги перед Севастополем» Валерию Володину, директору музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Награда присуждена за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность, вклад в сохранение культурного и исторического наследия города.

«Валерий Иванович — уникальный человек, с острым умом и тонким чувством юмора, с ним можно часами беседовать об исторических событиях и вновь и вновь узнавать какие-то новые поразительные факты», — заявил Развожаев.

Ранее сообщалось, что троих жителей Ижевска удостоят звания почётного гражданина города.

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