В лесах Подмосковья появились первые колосовики

В лесах Московской области появились первые грибы-колосовики, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Грибы получили своё название, поскольку в этот же период цветут колосья озимой ржи.

Первыми в средней полосе России обычно появляются подберёзовики, подосиновики и маслята, их рост продолжается около десяти дней. За это время грибница первых летних грибов пропитывается влагой и прогревается, что способствует росту колосовиков.

Ранее телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы по сбору весенних грибов в Московской области.