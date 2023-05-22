Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В лесах Подмосковья появились первые колосовики

Короткая ссылка
В лесах Московской области появились первые грибы-колосовики, заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Грибы получили своё название, поскольку в этот же период цветут колосья озимой ржи.

Первыми в средней полосе России обычно появляются подберёзовики, подосиновики и маслята, их рост продолжается около десяти дней. За это время грибница первых летних грибов пропитывается влагой и прогревается, что способствует росту колосовиков.

Ранее телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы по сбору весенних грибов в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить