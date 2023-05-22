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Режиссёр Урсуляк рассказал о работе с актёром Александром Яценко

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Режиссёр Сергей Урсуляк рассказал подробности о работе с актёром Александром Яценко, который отмечает день рождения 22 мая.
Режиссёр Урсуляк рассказал о работе с актёром Александром Яценко
  • Legion-Media

«Саша очень увлекается тем, что он делает. Он всегда очень тщательно следит за тем, чтобы всё было честно и правдиво. Он очень честный артист», — заявил Урсуляк в беседе с ФАН.

По словам режиссёра, когда они работали вместе в первый раз, то ему казалось, что он ошибся с выбором артиста.

«Это было на первой части картины «Тихий Дон». Радуясь тому, что я предлагаю, он категорически делал что-то своё. Уже потом, когда стал монтировать материал, я посмотрел всё, я понял, какое это счастье, что он не слушал меня, а делал что-то своё», — сообщил Урсуляк.

Он также поздравил Яценко с днём рождения и пожелал ему здоровья, счастья и хороших ролей.

Ранее актриса Анастасия Байкаева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала подробности о своей героине в сериале «Омар в большом городе».

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