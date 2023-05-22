Диетолог Ионова отметила преимущество ягод перед бананами в плане полезности

Врач-диетолог Лидия Ионова заявила, что такие ягоды, как брусника, черника или малина, значительно более полезны, чем бананы.

«С точки зрения глобальной пользы — да, это фрукт. Но нельзя сказать, что этот фрукт так же полезен, как, например, ягоды, которые выращивают в России, такие как брусника, черника, малина. Они действительно содержат очень много антиоксидантов и исключительно полезны», — сказала эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, бананы — источник углеводов. Однако они могут быть неплохи для людей с заболеваниями ЖКТ, гастритом или язвой.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.