Диетолог Ионова отметила преимущество ягод перед бананами в плане полезности
«С точки зрения глобальной пользы — да, это фрукт. Но нельзя сказать, что этот фрукт так же полезен, как, например, ягоды, которые выращивают в России, такие как брусника, черника, малина. Они действительно содержат очень много антиоксидантов и исключительно полезны», — сказала эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
По её словам, бананы — источник углеводов. Однако они могут быть неплохи для людей с заболеваниями ЖКТ, гастритом или язвой.
Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.